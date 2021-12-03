Уральские экскурсоводы требуют запретить строительство «Баден-Бадена» на берегу Шарташа

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Уральский союз экскурсоводов и гидов-переводчиков считает, что строительство термального комплекса «Баден-Баден» на Шарташе принесет вред экологии озера. Об этом они написали в открытом письме Евгению Куйвашеву, министру минеральных ресурсов и экологии Алексею Кузнецову и депутату Игорю Володину.
В тексте письма говорится, что строительство «Баден-Бадена» не соответствует принципам ответственного туризма, потому что повредит гидросистеме Шарташа. Следующий аргумент — проект помешает планам экологического туризма, потому что предусматривает изменение экскурсионных маршрутов, внешнего облика побережья. Эксперты заключают, что из-за влияния на экологию Шарташского лесопарка и озера проект не соответствует закону об «Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в Свердловской области», и это противоречит задачам лесопарка.
Артур Зиганшин
директор Шарташского лесопарка
Нужно беречь природу при условии, если на нее оказывается негативное воздействие. Если этого не происходит, это пустые разговоры. На восточном побережье Шарташа находится территория проекта «Экопарк». Там не будет построек и сохранится первозданный лес.
В отличие от восточной части Шарташа, западное и южное побережье всегда были урбанизированы: в советские времена здесь находились санатории, пионерские лагеря, туристические базы. Также с 1930-годов здесь располагался поселок, и с учетом человеческого воздействия территория утратила природные характеристики. Недаром мы предложили губернатору именно эту локацию: не понадобится вырубать деревья.
Если инвестору будет предоставлена возможность реализовать проект, он наоборот высадит на территории порядка 500 деревьев и еловых, сосновых, декоративных кустарников, а также водные растения, которые будут очищать озеро Шарташ.
У нас есть задача — создать рекреационный оздоровительный кластер. Проект соответствует этой стратегии — это не баня или сауна, а термальный комплекс.
Напомним, ранее мы рассказывали, что правительство Свердловской области одобрило проект «Баден-Баден» на берегу Шарташа.