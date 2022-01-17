В Арсенале подведут итоги проекта «Виды на забор»

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Торжественное награждение и подведение итогов проекта по изучению городской среды «Виды на забор» пройдет 19 января в 17:00 в Арсенале.
Задача проекта — привлечь внимание к проблеме забора в городе. Понять, как можно посмотреть на него иначе, найти для него новое применение, сделать дружелюбнее по отношению к людям.
В финальной части проекта — архитектурном конкурсе, студенты из разных городов России предложили множество оригинальных идей о том, как можно креативно, интересно и эстетично изменить образы и функции нижегородских заборов.
Программа:
17:00 — открытие мероприятия
17:15 — «Опыт концептуального проектирования» — Юрий Аввакумов, архитектор, председатель жюри конкурса.
18:00 — подведение итогов проекта в формате панельной дискуссии.
Участники:
19:00 – торжественное награждение победителей конкурса