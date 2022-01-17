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В Арсенале подведут итоги проекта «Виды на забор»

Торжественное награждение и подведение итогов проекта по изучению городской среды «Виды на забор» пройдет 19 января в 17:00 в Арсенале.

Задача проекта — привлечь внимание к проблеме забора в городе. Понять, как можно посмотреть на него иначе, найти для него новое применение, сделать дружелюбнее по отношению к людям. 

В финальной части проекта — архитектурном конкурсе, студенты из разных городов России предложили множество оригинальных идей о том, как можно креативно, интересно и эстетично изменить образы и функции нижегородских заборов.

Программа:

17:00 — открытие мероприятия

17:15 — «Опыт концептуального проектирования» — Юрий Аввакумов, архитектор, председатель жюри конкурса.

18:00 — подведение итогов проекта в формате панельной дискуссии.

Участники:

  • директор Арсенала Анна Гор
  • архитектор, председатель жюри конкурса Юрий Аввакумов
  • доктор архитектуры, профессор ННГАСУ, академик РААСН Анна Гельфонд
  • директор АНОК «Нескучный Нижний» Александра Шарова
  • художник, профессор ННГАСУ, ведущий научный сотрудник НИИТИАГ Михаил Дуцев
  • журналист, поэт Юрий Немцов
  • архитектурный обозреватель Марина Игнатушко
  • научный сотрудник НИИТИАГ, преподаватель МАРШ Марат Невлютов
  • архитектор, председатель правления Нижегородского отделения САР Зоя Рюрикова

19:00 – торжественное награждение победителей конкурса

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