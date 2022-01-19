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В Арсенале пройдет серия кинопоказов «Русская революция в немецком кино. Русский Берлин. 1920-е»

Серия кинопоказов в Арсенале «Русская революция в немецком кино. Русский Берлин. 1920-е» стартует 22 января.

Период существования социокультурного явления, получившего название «русский Берлин», пришелся на эпоху стремительного роста и формирования кинематографа как искусства. Кино осваивало новые формы, стремилось к экспериментам, боролось за зрителя. Именно в это время случился массовый приезд русской интеллигенции в Берлин — все русское быстро стало очень модным.

Немецкие режиссеры и продюсеры сразу обратились к русской театральной диаспоре, которая была ярко представлена в Европе: Иван Можжухин, Ольга и Михаил Чеховы, Пола Негри, Владимир Стрижевский, Владимир Гейдаров и многие другие знаменитые актеры из России. В это же время в Европу на гастроли, которые длились два года, приехал МХТ во главе с Константином Станиславским. Все это оказало огромное влияние на европейскую киноиндустрию.

Перед каждым показом пройдет лекция Павла Милославского о русских актерах (и не только) в немецком кинематографе 1920-х.

Программа:

  • 22 января, 15:00 — «Горная Кошка» (1921). Режиссер Эрнст Любич, в главной роли Пола Негри
  • 29 января, 15:00 — «Замок Фогелёд» (1921). Режиссер Фридрих Мурнау, в роли баронессы Сафферстэт — Ольга Чехова
  • 5 февраля, 15:00 — «Раскольников» (1923). Режиссер Роберт Вине, в главных ролях артисты МХТ

Стоимость билетов: 300 рублей — полный, 150 рублей — льготный. Приобрести билеты можно онлайн на сайте Арсенала.

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