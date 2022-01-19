В Арсенале пройдет серия кинопоказов «Русская революция в немецком кино. Русский Берлин. 1920-е»

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Серия кинопоказов в Арсенале «Русская революция в немецком кино. Русский Берлин. 1920-е» стартует 22 января.
Период существования социокультурного явления, получившего название «русский Берлин», пришелся на эпоху стремительного роста и формирования кинематографа как искусства. Кино осваивало новые формы, стремилось к экспериментам, боролось за зрителя. Именно в это время случился массовый приезд русской интеллигенции в Берлин — все русское быстро стало очень модным.
Немецкие режиссеры и продюсеры сразу обратились к русской театральной диаспоре, которая была ярко представлена в Европе: Иван Можжухин, Ольга и Михаил Чеховы, Пола Негри, Владимир Стрижевский, Владимир Гейдаров и многие другие знаменитые актеры из России. В это же время в Европу на гастроли, которые длились два года, приехал МХТ во главе с Константином Станиславским. Все это оказало огромное влияние на европейскую киноиндустрию.
Перед каждым показом пройдет лекция Павла Милославского о русских актерах (и не только) в немецком кинематографе 1920-х.
Программа:
Стоимость билетов: 300 рублей — полный, 150 рублей — льготный. Приобрести билеты можно онлайн на сайте Арсенала.