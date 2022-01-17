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Новости

В библиотеке «Партнерского материала» представят книгу «Выбираю себя. Руководство по поиску своего пути в жизни»

Презентация книги Линдси К. Гибсон «Выбираю себя. Руководство по поиску своего пути в жизни» пройдет 20 января в 19:00 в библиотеке «Партнерского материала» в пространстве Terminal A.

Издательница Елена Терещенкова представит новую книгу Линдси К. Гибсон, сертифицированного психолога и автора «Взрослых детей эмоционально незрелых родителей» и «Свободы быть собой».

«Выбираю себя» — руководство для тех, кто много тревожится о будущем, сомневается в выборе жизненного пути, чувствует недостаток в мотивации и мечтает больше контролировать собственную жизнь и собственный выбор.

На презентации Елена расскажет о книге и процессе работы над ней, а также ответит на вопросы читателей. Можно будет купить собственный экземпляр или взять его в библиотеке.

Вход свободный, по регистрации.

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