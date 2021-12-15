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Новости

В Cargo Cult презентуют «Нижегородскую чертовщину»

Презентация нижегородского граффити-журнала «Чертовщина» пройдет 18 декабря в 18:00 в баре CARGO CULT на Почаинской, 17ж.

В программе: торжественная презентация Чертовщины №5, показ секретного граффити-фильма, скетч-интерактив и, конечно же, общение.

После презентации — шумное афтерпати, за хип-хоп в этот вечер будет отвечать команда  7STREETBAND, мрачный дуэт GRAVEYARDMASTERS, а также представители новой школы — FOREVER22 и BATWAY. Мощный речитатив сменится ритмами электронной музыки — за них будут ответственны Александр Созинов, CrimeIsAbyss и DJ Grimehood.

Вход до 22:00 — бесплатный, на афтерпати — 100 рублей.

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