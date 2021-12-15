В Cargo Cult презентуют «Нижегородскую чертовщину»

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Презентация нижегородского граффити-журнала «Чертовщина» пройдет 18 декабря в 18:00 в баре CARGO CULT на Почаинской, 17ж.
В программе: торжественная презентация Чертовщины №5, показ секретного граффити-фильма, скетч-интерактив и, конечно же, общение.
После презентации — шумное афтерпати, за хип-хоп в этот вечер будет отвечать команда 7STREETBAND, мрачный дуэт GRAVEYARDMASTERS, а также представители новой школы — FOREVER22 и BATWAY. Мощный речитатив сменится ритмами электронной музыки — за них будут ответственны Александр Созинов, CrimeIsAbyss и DJ Grimehood.
Вход до 22:00 — бесплатный, на афтерпати — 100 рублей.