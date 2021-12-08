В День Конституции пройдет «Ельцин Форум» на тему 30-летия новой России

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10 декабря пройдет «Ельцин Форум» в честь Дня Конституции РФ. Его тема: «30-летие новой России. Трансформация российской гражданско-политической системы: испытания, перспективы, смыслы».
Форум пройдет с 15:00 до 20:00 в Музее Бориса Ельцина. Его откроет дискуссия «Молодежь в гражданско-политическом пространстве: право личного выбора или манипуляция». А завершится форум Народной трибуной на тему «Гражданско-политические тенденции в России 2021 года — переосмысление будущего: 30 лет президентства в России».
Вход на «Ельцин Форум» бесплатный, по регистрации. 12 декабря полная видеозапись мероприятия будет опубликована на YouTube-канале Ельцин Центра.
Источник: пресс-служба Ельцин Центра