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Новости

В Екатеринбурге появится второе здание по проекту архитектурного бюро Нормана Фостера

АвторАнастасия Дубинкина
РедакторСоня Глухова

«Русская медная компания» (РМК) продолжит строительство музея оружия в Екатеринбурге.

В октябре строительство запретили, когда уральские архитекторы нашли артефакты второй половины 18 века на месте будущей постройки. Но теперь раскопки завершились и ограничения сняты, поэтому РМК продолжит работу над проектом.

Будущий музей будет находиться в квартале улиц Горького — Карла Маркса — Гоголя и станет вторым екатеринбургским проектом архитектурного бюро Нормана Фостера. Музей планируют открыть в 2023 году к 300-летию Екатеринбурга. В нем разместится личная коллекция оружия директора РМК Игоря Алтушкина.

Стас Залуговский

руководитель департамента информационной политики и связей с общественностью РМК

 Есть уникальная коллекция, которая заслуживает стать достоянием публики, поэтому организовывается проект. Это личная коллекция оружия Игоря Алексеевича Алтушкина, которую он собирал несколько лет.

Напомним, первый проект архитектурного бюро Нормана Фостера — башня штаб-квартиры РМК на набережной Исети. Мы рассказывали, как устроено это здание.

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