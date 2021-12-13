В Екатеринбурге пройдет обсуждение соучаствующего проектирования

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14 декабря в «Точке кипения» пройдет «День-ОК» в рамках международного саммита «Арх Евразия». В программе мероприятия — дискуссии об урбанистике, лекции и презентация проекта обновления улицы Вайнера от екатеринбургского объединения архитекторов «Открытый консорциум».
Среди спикеров мероприятия — координатор фестиваля «Стеннография» Анна Клец, исполнительный директор фестиваля Ural Music Night Наталья Шмелькова, основатель кино-культурного центра «Омега» Стас Рогозин, соучредитель «Фонда городских инициатив» Евгения Нестерова и другие. Вместе с ними выступят 30 практиков соучаствующего проектирования из десяти городов России.
Специалисты расскажут о технологиях улучшения городской среды в контексте страны, города и улицы Вайнера. Ее новый проект разрабатывался по методу соучаствующего проектирования, который подразумевает вовлечение горожан в процесс проектирования.
На ключевой дискуссии «Партисипация/ соучастие/вовлечение» в 10:00 профессионалы разберут понятия и историю развития метода соучаствующего проектирования, который в 2022 году должен стать ГОСТом для проектировщиков.
В 19:00 екатеринбургское объединение архитекторов «Открытый консорциум» презентует комплексный проект обновления улицы Вайнера. Над ним работали с октября 2021 года. После презентации горожане смогут предложить идеи для доработки проекта.
Хедлайнером программы станет американский урбанист и основоположник соучаствующего проектирования Генри Санофф. Он выступит в 18:00 с лекцией «Общественный диалог в проектировании» по видеосвязи.
Илья Полянских
руководитель архитектурного бюро Plotinka
«День Ок» — попытка показать горожанам полную картинку того, как создаются идеальные общественные пространства силами жителей, городских сообществ, предпринимателей, администрации, деятелей искусств и культуры. К нам приедут эксперты из разных городов страны и подключатся признанные мировые авторитеты в области урбанистики и развития городских пространств. На «Дне ОК» мы расскажем, как работали над проектом улицы Вайнера и что получилось, познакомимся с разработчиками концепции и обсудим те вопросы, которые помогут Екатеринбургу стать лучшим городом для жизни.
Напомним, что «День Ок» проводится в рамках международного саммита архитекторов, урбанистов и дизайнеров «Арх Евразия» с участием представителей архитектурных бюро из Великобритании, США, Финляндии, Греции и других стран. Он стартовал уже сегодня и продлится до 15 декабря в «Точке кипения» в Ельцин Центре.
Узнать программу и зарегистрироваться можно здесь. А посмотреть трансляции выступлений можно на ютуб-канале мероприятия. Вход свободный.
Источник: The Village Екатеринбург