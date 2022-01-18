В Кремле можно будет услышать соборный колокольный звон

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Соборный колокольный звон можно будет услышать в нижегородском кремле 22 января в 16:30. Об этом сообщает ИА «В городе N».
Услышать звон всех четырех кремлевских колоколен одновременно можно будет каждую субботу. Сначала большой колокол Спасской колокольни даст благовест в 40 ударов, затем начнется трезвон к воскресному Всенощному бдению, который подхватят все колокола храмов в Кремле.
Соборный звон продлится полчаса, затем в Симеоновской церкви состоится богослужение. Желающим послушать колокольный звон рекомендуют подойти к откосу рядом с Вечным огнем.