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В молодежном центре «Высота» пройдет встреча-дискуссия о волонтерстве

Встреча-дискуссия «Пипл Френдли» пройдет 15 декабря в 18:00 в молодежном центре «Высота» на Совнаркомовской.

Тема встречи — волонтерство. Речь пойдет о том, как социальное предпринимательство влияет на корпоративную культуру и восприятие бренда.

В программе:

  • Раздача подарков: каждому достанется пригласительный в «Планетарий 1»
  • Временные татуировки на тату-принтере от «Инсталаб»
  • Человек-оркестр Павел Ронин

На встрече расскажут:

Как верно взаимодействовать с волонтёрами

Как волонтерство строит бренд крупных компаний — опыт СИБУРа и МТС

Что такое социальное предпринимательство — расскажет МЕГА.

Кроме того, разберут кейс Парка Швейцарии и фестиваля «Том Сойер».

Вход бесплатный, по регистрации и QR-кодам.

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