В молодежном центре «Высота» пройдет встреча-дискуссия о волонтерстве

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Встреча-дискуссия «Пипл Френдли» пройдет 15 декабря в 18:00 в молодежном центре «Высота» на Совнаркомовской.
Тема встречи — волонтерство. Речь пойдет о том, как социальное предпринимательство влияет на корпоративную культуру и восприятие бренда.
В программе:
На встрече расскажут:
Как верно взаимодействовать с волонтёрами
Как волонтерство строит бренд крупных компаний — опыт СИБУРа и МТС
Что такое социальное предпринимательство — расскажет МЕГА.
Кроме того, разберут кейс Парка Швейцарии и фестиваля «Том Сойер».
Вход бесплатный, по регистрации и QR-кодам.