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В мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * выступит ISHOME

Сольный live-концерт одной из главных героинь русской электроники — ISHOME пройдёт 29 января в 20:00 в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ *.

Мелодии ISHOME прозвучат в аудиовизуальном сетапе от студии dreamlaser в окружении фантасмагоричных инсталляций выставки Kuflex#1.

Мирабелла Карьянова, известная под творческими псевдонимом ISHOME, начала осваивать создание электронной музыки с 14 лет, и с тех пор экспериментирует со звучанием, переплетая различные жанровые категории. Многогранная музыка Миры наполнит пространство ЦЕХ * витиеватыми перкуссиями в стиле UK garage, обволакивающими эмбиент-текстурами и упругими ритмами техно.

Откроет вечер DJ-set продюсера из Нижнего Новгорода, любителя аналогового звучания синтезаторов и драм-машин — Vibe Impact.

Стоимость билетов: 800 рублей, на входе 1000 рублей, купить билет можно на сайте.

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