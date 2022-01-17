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Новости

В Нижегородской области ожидаются колебания температуры от плюс 4 до минус 17 градусов

Колебания температуры от плюс 4 до минус 17 градусов ожидаются в Нижегородской области с 17 по 23 января.

В ночь на 18 января ожидается потепление, днем 18 января потеплеет до плюс 2-4 градусов.

19 января, в среду, переменная облачность, небольшой снег. Днем до минус 12-14 градусов.

В четверг, 20 января, до минус 7-9 градусов.

В пятницу, 21 января, до минус 3 градусов.

В субботу, 22 января, переменная облачность, сильный снег и туман, ночью минус 2-4 градуса, днем минус 1 — плюс 1 градус, ветер юго-западный, умеренный.

В ночь на 23 января похолодает до минус 15 градусов, днем до минус 7-9 градусов, ветер юго-западный, умеренный.

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17 января 2022

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