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Новости

В Нижнем планируют организовать более 55 километров выделенных полос

Более 55 километров выделенных полос планируют организовать в нижегородской агломерации до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Выделенные полосы предусмотрены новой транспортной схемой, которая сейчас разрабатывается. Кроме выделенных полос, до конца 2025 года должны благоустроить разворотные площадки — площадь более 30 площадок должна увеличиться.

После введения новой транспортной схемы также планируют установить более 60 новых остановок, камеры фотовидеофиксации на выделенных полосах и светофоры, которые автоматически контролируют трафик.

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