В Нижнем планируют построить четыре надземных пешеходных перехода

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Четыре надземных пешеходных перехода планируют построить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Вадима Нанаева.
Переходы планируют построить в районе остановок «Площадь Маршала Жукова» и «улица Сурикова» на проспекте Гагарина, у остановки «Филиал Технического университета» на Казанском шоссе и у ЦНИИ «Буревестник» на Сормовском шоссе.
Сейчас готов проект строительства перехода на Сормовском шоссе — его стоимость составит около 58 миллиона рублей, построить переход планируется в 2023 году.
Кроме того, если выделят финансирование, в этом году планируют разработать проектно-сметную документацию для строительства перехода у площади Маршала Жукова. На это необходимо около 8,1 миллиона рублей, а на строительство — около 110 миллионов рублей.
Проекты строительства переходов у остановки «Улица Сурикова» и на Казанском шоссе разработана еще в 2012 году, сейчас сметы требуют корректировки, для актуализации проектов потребуется около 1,5 миллионов рублей.