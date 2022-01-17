В Нижнем пройдет гастроквест «Ешь, пей, беги!»

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Гастроквест «Ешь, пей, беги!» пройдет 23 января в 12:00 в Нижнем. Об этом сообщают организаторы.
В программе — маршрут из новых актуальных, вкусных и атмосферных гастролокаций города. Участникам предстоит ответить на ряд вопросов, чтобы определить все точки квеста, составить оптимальный маршрут и посетить лучшие кафе, бары и рестораны Нижнего, выполняя параллельно ряд заданий и зарабатывая баллы.
Максимальное количество участников в каждой команде: пять человек, стоимость: 1000 рублей с человека. Для регистрации нужно написать или позвонить: 89051958984 — Света, 89036013705 — Надя.