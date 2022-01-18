В «Орленке» покажут «Фотоувеличение» Антониони

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Показы фильма «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони пройдут с 20 января в «Орленке».
«Свингующий Лондон», середина 1960-х годов. Молодой и успешный фотограф Томас проводит дни за бесконечными модными съемками, работой над новым альбомом и попытками купить антикварный магазин. Он чувствует, что жизнь его скучна и бессмысленна, пока однажды не фотографирует пару на свидании в парке. Рассматривая снимки, он обнаруживает, что случайно запечатлел момент совершения убийства.
Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.