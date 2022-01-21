В Парке науки ННГУ подведут научные итоги года

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Научные итоги года обсудят 1 февраля в 18:30 в Парке науки ННГУ на Ульянова, 10б. Об этом сообщают организаторы.
Проректор по научной работе Михаил Иванченко расскажет про ведущие научные направления и высокорейтинговые публикации ННГУ в области естественных наук.
Директор Научно-исследовательского физико-технического института ННГУ Владимир Чувильдеев расскажет о новых исследованиях и разработках университета Лобачевского по физике и материаловедению.
Директор Института Информационных технологий, математики и механики ННГУ Николай Золотых представит главные достижения и успехи института в области математики и IT.
Директор Института Биологии и медицины Мария Ведунова расскажет про новейшие разработки в области биологии старения, диагностики степени тяжести COVID-19 и иммунотерапии рака.
Заведующий лабораторией химии природных соединений и их синтетических аналогов, доцент кафедры органической химии химического факультета ННГУ Александр Нючев расскажет про интересные разработки ННГУ в области органической химии.
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