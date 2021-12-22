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Новости

В Парке науки ННГУ пройдет научная ёлка

Научная ёлка пройдет 23 декабря в 18:30 в Парке науки ННГУ на Ульянова, 10Б.

В программе лекции на следующие темы:

«Раз, два, три, елочка, гори: поговорим про гирлянды». Антон Седов, старший научный сотрудник ИПФ РАН, расскажет, как устроены елочные гирлянды. Можно будет повторить устройство электрических цепей и вспомнить, что такое постоянный и переменный ток.

«Окно для Санты, или все случаи использования дымохода». Денис Суворов, старший преподаватель кафедры теплогазоснабжения ННГАСУ, поможет разобраться с принципом работы камина. Можно будет узнать, как создать уютную атмосферу в доме, соблюдая все меры безопасности.

«Запахи вокруг нас». Ольга Новикова, научный сотрудник Института металлоорганической химии РАН, погрузит участников в мир запахов. Камфорный, эфирный, цветочный, мятный — речь пойдет о том, почему некоторые ароматы более стойкие, чем другие.

Вход по QR-кодам, регистрация по ссылке.

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22 декабря 2021

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