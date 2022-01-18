В Парке науки ННГУ расскажут про музыку русского Берлина

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Лекция «История и современность музыки русского Берлина» пройдет 25 января в 18:30 в Парке науки ННГУ на Ульянова, 10б.
Сто лет назад Берлин называли второй столицей России, а выходцы из наших краев составляли десятую часть населения города. Это была уникальная культурная ситуация, в которой музыка играла немалую роль. Разные стили, направления — все это сложилось в очень хитрый и пестрый пазл. Его части — это кабаре «Синяя птица» и Рахманинов, немецкие песни на стихи Маяковского, Пьеро Вертинского и Шёнберга, поющий «Интернационал» Есенин. И конечно - немецкий фокстрот «In Nischni Novgorod»!
На лекции расскажут о том, почему так получилось, чем это все закончилось и жива ли музыка русского Берлина сейчас.
Лектор: Ксения Ануфриева — музыковед, кандидат искусствоведения, куратор музыкальных проектов.
Регистрация по ссылке, вход на мероприятие с сертификатом о вакцинации или мультипассом.