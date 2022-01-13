В Парке ННГУ расскажут про этические проблемы развития биотехнологий

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Лекторий «О дивный новый мир» пройдет 20 января в 18:30 в Парке науки ННГУ на Ульянова, 10Б. Об этом сообщают организаторы.
Будущее, в котором живут улучшенные люди, и в котором, как следствие, меньше насилия, зла, войн и болезней, волнует не только авторов антиутопий и создателей фантастических сериалов.
Речь пойдет о современной картине мира, делающей возможным самые невероятные трансформации тела человека и животных, и об этической модели, одобряющей подобные изменения.
Доцент кафедры нейротехнологий ИББМ ННГУ Андрей Миронов расскажет о методах изучения мозга, а старший преподаватель кафедры философии физического факультета ННГУ Надежда Асташова — об этике научных исследований.
Регистрация по ссылке, вход на мероприятие с сертификатом о вакцинации или мультипассом.