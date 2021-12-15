В пространстве ЦЕХ * откроется выставка иммерсивных инсталляций

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Новая выставка Kuflex #1 откроется в пространстве ЦЕХ * с 29 декабря
Семь иммерсивных инсталляций превратят 400 квадратных метров пространства ЦЕХ в волшебный цифровой мир. Зритель сможет поменять фокус восприятия реальности — представить форму жизни в виде цвета или звуковой волны (инсталляция «Скорость цвета»), управлять звездами (инсталляция «Созвездия»), рассыпаться на кванты света (инсталляция «Квантовая комната»), увидеть себя в форме инопланетного существа (инсталляция «Симбиоз»), отдохнуть в волшебном лесу (инсталляция «Мотыльки») или оказаться на другой планете (инсталляция «Другой мир»).
Стоимость: взрослый билет – 400 рублей, детский (7-14 лет) — 250 рублей, для пенсионеров действует скидка 50% по пенсионному удостоверению. Для посещения инсталляции можно использовать Пушкинскую карту 2021/2022.