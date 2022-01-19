В Свердловской области отменили вход по QR-кодам в рестораны и торговые центры

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С 20 января вход по QR-кодам будет только в здания госорганов, органов местного самоуправления и госучреждения, а также на базы отдыха, в дома отдыха, санатории. Соответствующие изменения губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в указ по QR-кодам о вакцинации от коронавируса.
При этом с 20 января в регионе будут запрещены все зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием людей при оказании услуг общественного питания, а также проведение концертов и иных зрелищных мероприятий вне специально предназначенных для этого мест. А с 27 января работа ресторанов и кафе будет запрещена с 23:00 до 06:00.