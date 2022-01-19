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В Центре театрального мастерства пройдет премьера спектакля «Осколки»

АвторЮлия Кубарева

Премьера спектакля «Осколки» пройдет 26 января в 19:00 в Центре театрального мастерства.

Тихие кухонные истории для честной компании — так описал формат премьерного спектакля «Маленького Театра» режиссер и исполнитель главной роли Александр Калугин. Драматург — Никита Ворожищев, в ролях — Александр Калугин и Алена Баранова.

Александр Калугин

 Сложно ли проживать отношения на сцене? Даже не знаю, все зависит от материала и в какой атмосфере это было создано. У нас так получается, что спектакль создается в абсолютной любви и по какому-то добровольному согласию.

Каждый найдет в спектакле что-то для себя, смотря с чем в душе он придет и что захочет увидеть в этом.

Фото — Андрей Хозяев

Марина Печекладова

Художник по костюмам

 Диалог со зрителем здесь выписан очень тонко и концептуально — интонациями, светом, говорящими паузами, даже просто отбиванием ритма руками, который отражает остроту момента. Руки и жесты здесь как-то особенно прописаны, благодаря монохромной сценографии и костюмам.

Стоимость билетов — 500 рублей.

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