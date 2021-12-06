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Замглавы Североуральска Светлана Миронова обратилась к администраторам городских пабликов с просьбой удалять грубые комментарии про коммунальщиков из-за некачественной уборки снега.
«Такие комментарии типа „Сральск“ и так далее. Критику мы принимаем, но не в такой оскорбительной форме!» — сказала Миронова.
Заявление вице-мэр сделала 3 декабря на совещании по вопросам ЖКХ. Миронова добавила, что проблема плохой уборки связана с нехваткой машинистов снегоуборочной техники.
Источник: ПроСевероуральск.ру