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Со 2 по 19 декабря в ГЦСИ на Добролюбова, 19, пройдет персональная выставка Игоря Поносова «Разрезая стены». Вместе с ней начнет работу его мастерская в рамках «Лаборатории молодого художника».
Игорь Поносов — художник, писатель, куратор и теоретик уличного искусства. В 2011 году он основал движение «Партизанинг» для активистов, художников и урбанистов. В 2016 году написал книгу «Искусство и город», за которую получил премию Сергея Курехина. А в 2019 году его номинировали на премию Кандинского.
Представленные на выставке работы выполнены автором в период с 2015 по 2021 годы и объединены общей темой поглощения человека современной урбанизированной средой.
Вход на выставку стоит 100 рублей, 50 рублей — льготный. Для участников «Лаборатории молодого художника» вход бесплатный.
Источник: ГЦСИ