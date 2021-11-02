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Новости

Власти Петербурга разрешили выдавать QR-код неофициально переболевшим COVID-19

Власти Петербурга разрешили выдавать QR-код неофициально переболевшим COVID-19. По словам главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, поликлиники получат соответствующее указание в ближайшее время.

Чтобы получить QR-код, подтверждающий болезнь ковидом не менее 6 месяцев назад, петербуржцам нужно обратиться в поликлинику и предоставить результаты положительного ПЦР-теста или выписку из больницы. После этого петербуржцы будут внесены в реестр переболевших и смогут получить QR-код Госуслугах.

Источник: Деловой Петербург

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