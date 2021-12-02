Юбилей бара «Нельсон Совин» с забегом клуба любителей пива и спешл-меню в заведениях города

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3, 4 и 5 декабря екатеринбургский крафтовый бар «Нельсон Совин» отметит свое пятилетие. Посетителей ждет чемпионат по стрельбе корковыми пробками, дегустация пива, фестиваль пивоваров и другое.
В пятницу бар порадует тремя пивными релизами, сваренными с уральскими пивоварнями Red Rocket, Coma и московской Ame Wild Freaks. В 21:00 состоится чемпионат по стрельбе корковыми пробками, где можно будет приобрести юбилейный мерч.
Второй день викенда начнется с пробежки международного бегового клуба любителей пива Mikeller Running Club, а закончится у барной стойки. В 16:00 Александр Боболев и Юра Юдин выступят с лекцией о пиве и предложат продегустировать ассортимент екатеринбургской пивоварни «Палиндром». Вечером пройдет чемпионат по игре в «Геогессар» и открытие фэнтези-рюмочной «Макс».
В воскресенье гостей «Нельсон Совин» будут ждать фестиваль уральских домашних пивоваров, лекция про медовухи и финальная вечеринка в честь дня рождения. Следить за апдейтами программы можно в телеграм-канале.
Также во время всего викенда в барах «Самоцвет», «Био-Шмио», ресторане «Taco Mago» и кофейне «Espresso Season» будет действовать особое меню.
Источник: «Нельсон Совин»