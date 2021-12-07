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Депутаты законодательного собрания Свердловской области поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, а также при междугородних и международных поездках железнодорожным и авиатранспортом.
Свердловские депутаты также направят в Госдуму несколько предложений к законопроекту. Среди них — расширение перечня противопоказаний к прививке, разрешение ввоза и применения иностранных вакцин, содействие в получении QR-кодов жителям, которые столкнулись с трудностями при этом, и ужесточение наказания за подделку QR-кодов.
Напомним, 12 ноября российское правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах, а также при междугородних и международных поездках железнодорожным и авиатранспортом.
Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. По законопроекту, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест при пользовании авиа и железнодорожным транспортом, а также посещении общественных мест. После 1 февраля использовать такой тест смогут только граждане с медотводом.
Источник: Заксобрание Свердловской области