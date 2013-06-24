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31 главный концерт весны

31 главный концерт весныFatboy Slim, Кейдзи Хаино и Ричи Хоутин

31 главный концерт весны

31 главный концерт весны
Fatboy Slim, Кейдзи Хаино и Ричи Хоутин

Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате
Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате Без больших привозов, но с тем же пивом
Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате

Теперь просто паб: Новые «16 тонн» на Арбате
Без больших привозов, но с тем же пивом

Команда клуба «16 тонн» открыла на Арбате арт-паб

По случаю открытия ожидается бесплатная вечеринка с концертами почти 30 групп

Команда клуба «16 тонн» открыла на Арбате арт-паб
По случаю открытия ожидается бесплатная вечеринка с концертами почти 30 групп

Британцы Plaid представят новый альбом в клубе «16 тонн»

Концерт пройдет 27 июня

Британцы Plaid представят новый альбом в клубе «16 тонн»
Концерт пройдет 27 июня

Встретить «Рассвет мертвецов»: В Москву пожалует Goblin

Авторы музыки к одним из лучших ужастиков XX века выступят в «Тоннах»

Встретить «Рассвет мертвецов»: В Москву пожалует Goblin
Авторы музыки к одним из лучших ужастиков XX века выступят в «Тоннах»

В «16 тоннах» появились завтраки

Позавтракать в московском клубе можно с 08:00

В «16 тоннах» появились завтраки
Позавтракать в московском клубе можно с 08:00

В клубе «16 тонн» пройдет концерт финского музыканта Джими Тенора

Музыкант впервые приедет в Россию

В клубе «16 тонн» пройдет концерт финского музыканта Джими Тенора
Музыкант впервые приедет в Россию

В Москве эвакуировали клуб «16 тонн»

В заведении произошел пожар

В Москве эвакуировали клуб «16 тонн»
В заведении произошел пожар

Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes
Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes Как хорошо провести выходные в Москве
Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes

Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes
Как хорошо провести выходные в Москве

5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ
5 веломаршрутов по исторической Москве Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы
5 веломаршрутов по исторической Москве
СПЕЦПРОЕКТ

5 веломаршрутов по исторической Москве
Куда ехать после работы от популярных бизнес-центров Москвы

Организатор Moscow Music Week обвинил петербургских партнеров в попытке украсть бренд конференции

По словам Степана Казарьяна, компания Colisium оформила права на бренд музыкальной конференции

Организатор Moscow Music Week обвинил петербургских партнеров в попытке украсть бренд конференции
По словам Степана Казарьяна, компания Colisium оформила права на бренд музыкальной конференции

Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым
Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым Вечеринки, выставки, кинопоказы и другие события выходных
Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым

Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым
Вечеринки, выставки, кинопоказы и другие события выходных

Первый концерт в серии Fields AV, выставка «Оттепель» и «Пика-Пика» про 2007-й
Первый концерт в серии Fields AV, выставка «Оттепель» и «Пика-Пика» про 2007-й Концерты, вечеринки, выставки и другие события выходных
Первый концерт в серии Fields AV, выставка «Оттепель» и «Пика-Пика» про 2007-й

Первый концерт в серии Fields AV, выставка «Оттепель» и «Пика-Пика» про 2007-й
Концерты, вечеринки, выставки и другие события выходных

В Москве пройдет юбилейная вечеринка Friendly Haloween

Ежегодная вечеринка пройдет в Coin Hall

В Москве пройдет юбилейная вечеринка Friendly Haloween
Ежегодная вечеринка пройдет в Coin Hall

Завсегдатаи старейших клубов Москвы

Завсегдатаи старейших клубов МосквыПостоянные посетители «Симачёва», «16 тонн» и «Пропаганды» — о том, почему они много лет не изменяют им с более актуальными заведениями

Завсегдатаи старейших клубов Москвы

Завсегдатаи старейших клубов Москвы
Постоянные посетители «Симачёва», «16 тонн» и «Пропаганды» — о том, почему они много лет не изменяют им с более актуальными заведениями

Планы на выходные: 17−19 января
Планы на выходные: 17−19 января Открытие «The Горки» в «Сокольниках», фестиваль настольных игр, последний шанс попасть на Ман Рэя, концерты Xeno & Oaklander и Dusty Kid и прямая трансляция из Большого среди заметных событий выходных
Планы на выходные: 17−19 января

Планы на выходные: 17−19 января
Открытие «The Горки» в «Сокольниках», фестиваль настольных игр, последний шанс попасть на Ман Рэя, концерты Xeno & Oaklander и Dusty Kid и прямая трансляция из Большого среди заметных событий выходных

Московский Хеллоуин в снимках Instagram Миньоны, лимоны, женская грудь, Полотенчик, оборотни в погонах и другие герои вечеринки Friendly Halloween #7, прошедшей 26 октября в московском клубе «16 тонн».

Московский Хеллоуин в снимках Instagram
Миньоны, лимоны, женская грудь, Полотенчик, оборотни в погонах и другие герои вечеринки Friendly Halloween #7, прошедшей 26 октября в московском клубе «16 тонн».

Планы на выходные: 25–27 октября
Планы на выходные: 25–27 октября Хеллоуин в московских клубах, распродажи в «Цветном» и «Атриуме», открытие катка в «Сокольниках» и марш за свободу узников Болотной в числе приметных событий выходных.
Планы на выходные: 25–27 октября

Планы на выходные: 25–27 октября
Хеллоуин в московских клубах, распродажи в «Цветном» и «Атриуме», открытие катка в «Сокольниках» и марш за свободу узников Болотной в числе приметных событий выходных.

События недели: Лана Дель Рей, BadBadNotGood и выставка Playtime
События недели: Лана Дель Рей, BadBadNotGood и выставка Playtime Дайджест городских событий этой недели: Оскар Рабин в «Мультимедиа Арт Музее», фестиваль Seasons More Amore и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Лана Дель Рей, BadBadNotGood и выставка Playtime

События недели: Лана Дель Рей, BadBadNotGood и выставка Playtime
Дайджест городских событий этой недели: Оскар Рабин в «Мультимедиа Арт Музее», фестиваль Seasons More Amore и ещё несколько событий из календаря The Village.

События недели: Park Live, Тициан и День Италии
События недели: Park Live, Тициан и День Италии Дайджест городских событий этой недели: Азилия Бэнкс в саду «Эрмитаж», День молодёжи в «Практике», концерт New Order и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Park Live, Тициан и День Италии

События недели: Park Live, Тициан и День Италии
Дайджест городских событий этой недели: Азилия Бэнкс в саду «Эрмитаж», День молодёжи в «Практике», концерт New Order и ещё несколько событий из календаря The Village.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ