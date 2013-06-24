31 главный концерт весны Fatboy Slim, Кейдзи Хаино и Ричи Хоутин
Команда клуба «16 тонн» открыла на Арбате арт-паб
По случаю открытия ожидается бесплатная вечеринка с концертами почти 30 групп
Команда клуба «16 тонн» открыла на Арбате арт-паб По случаю открытия ожидается бесплатная вечеринка с концертами почти 30 групп
Британцы Plaid представят новый альбом в клубе «16 тонн» Концерт пройдет 27 июня
Встретить «Рассвет мертвецов»: В Москву пожалует Goblin
Авторы музыки к одним из лучших ужастиков XX века выступят в «Тоннах»
Встретить «Рассвет мертвецов»: В Москву пожалует Goblin Авторы музыки к одним из лучших ужастиков XX века выступят в «Тоннах»
В «16 тоннах» появились завтраки Позавтракать в московском клубе можно с 08:00
В клубе «16 тонн» пройдет концерт финского музыканта Джими Тенора
Музыкант впервые приедет в Россию
В клубе «16 тонн» пройдет концерт финского музыканта Джими Тенора Музыкант впервые приедет в Россию
В Москве эвакуировали клуб «16 тонн» В заведении произошел пожар
Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes Как хорошо провести выходные в Москве
Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes Как хорошо провести выходные в Москве
Организатор Moscow Music Week обвинил петербургских партнеров в попытке украсть бренд конференции
По словам Степана Казарьяна, компания Colisium оформила права на бренд музыкальной конференции
Организатор Moscow Music Week обвинил петербургских партнеров в попытке украсть бренд конференции По словам Степана Казарьяна, компания Colisium оформила права на бренд музыкальной конференции
Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым Вечеринки, выставки, кинопоказы и другие события выходных
Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым Вечеринки, выставки, кинопоказы и другие события выходных
Первый концерт в серии Fields AV, выставка «Оттепель» и «Пика-Пика» про 2007-й Концерты, вечеринки, выставки и другие события выходных
Первый концерт в серии Fields AV, выставка «Оттепель» и «Пика-Пика» про 2007-й Концерты, вечеринки, выставки и другие события выходных
В Москве пройдет юбилейная вечеринка Friendly Haloween
Ежегодная вечеринка пройдет в Coin Hall
В Москве пройдет юбилейная вечеринка Friendly Haloween Ежегодная вечеринка пройдет в Coin Hall
Завсегдатаи старейших клубов МосквыПостоянные посетители «Симачёва», «16 тонн» и «Пропаганды» — о том, почему они много лет не изменяют им с более актуальными заведениями
Завсегдатаи старейших клубов Москвы Постоянные посетители «Симачёва», «16 тонн» и «Пропаганды» — о том, почему они много лет не изменяют им с более актуальными заведениями
Планы на выходные: 17−19 января Открытие «The Горки» в «Сокольниках», фестиваль настольных игр, последний шанс попасть на Ман Рэя, концерты Xeno & Oaklander и Dusty Kid и прямая трансляция из Большого среди заметных событий выходных
Планы на выходные: 17−19 января Открытие «The Горки» в «Сокольниках», фестиваль настольных игр, последний шанс попасть на Ман Рэя, концерты Xeno & Oaklander и Dusty Kid и прямая трансляция из Большого среди заметных событий выходных
Московский Хеллоуин в снимках Instagram Миньоны, лимоны, женская грудь, Полотенчик, оборотни в погонах и другие герои вечеринки Friendly Halloween #7, прошедшей 26 октября в московском клубе «16 тонн».
Московский Хеллоуин в снимках Instagram Миньоны, лимоны, женская грудь, Полотенчик, оборотни в погонах и другие герои вечеринки Friendly Halloween #7, прошедшей 26 октября в московском клубе «16 тонн».
Планы на выходные: 25–27 октября Хеллоуин в московских клубах, распродажи в «Цветном» и «Атриуме», открытие катка в «Сокольниках» и марш за свободу узников Болотной в числе приметных событий выходных.
Планы на выходные: 25–27 октября Хеллоуин в московских клубах, распродажи в «Цветном» и «Атриуме», открытие катка в «Сокольниках» и марш за свободу узников Болотной в числе приметных событий выходных.
События недели: Лана Дель Рей, BadBadNotGood и выставка Playtime Дайджест городских событий этой недели: Оскар Рабин в «Мультимедиа Арт Музее», фестиваль Seasons More Amore и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Лана Дель Рей, BadBadNotGood и выставка Playtime Дайджест городских событий этой недели: Оскар Рабин в «Мультимедиа Арт Музее», фестиваль Seasons More Amore и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Park Live, Тициан и День Италии Дайджест городских событий этой недели: Азилия Бэнкс в саду «Эрмитаж», День молодёжи в «Практике», концерт New Order и ещё несколько событий из календаря The Village.