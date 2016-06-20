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Дуэт «Электрофорез» — о Юго-Западе Петербурга
Любимое место

Дуэт «Электрофорез» — о Юго-Западе ПетербургаИ о том, почему Петербург сейчас «на безумном подъеме»

Любимое место

Дуэт «Электрофорез» — о Юго-Западе Петербурга И о том, почему Петербург сейчас «на безумном подъеме»

«Это уже анклав»: Как устроен бар «1703», где проходит Versus
Индустрия

«Это уже анклав»: Как устроен бар «1703», где проходит Versus Как «треш-дэнс-бар» на Лиговском проспекте стал главной площадкой рэп-баттлов и превратился в хип-хоп-кластер с пиццерией и магазином мерча

Индустрия

«Это уже анклав»: Как устроен бар «1703», где проходит Versus Как «треш-дэнс-бар» на Лиговском проспекте стал главной площадкой рэп-баттлов и превратился в хип-хоп-кластер с пиццерией и магазином мерча

«Это круто, мы везде»: Кто и как делает рэп-баттлы в Петербурге
Индустрия

«Это круто, мы везде»: Кто и как делает рэп-баттлы в ПетербургеОрганизаторы баттлов Versus и #Slovospb — об аудитории, цензуре, Оксимироне, КВН и мёртвой кошке судьи

Индустрия

«Это круто, мы везде»: Кто и как делает рэп-баттлы в Петербурге Организаторы баттлов Versus и #Slovospb — об аудитории, цензуре, Оксимироне, КВН и мёртвой кошке судьи