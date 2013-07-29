Истории
Мало людей: Каких работников можно заменить программойАдминистратор, HR-менеджер и другие профессии, которые активно осваивают роботы
Истории
Мало людей: Каких работников можно заменить программой Администратор, HR-менеджер и другие профессии, которые активно осваивают роботы
Лайфхак
Руководитель — о том, как он справляется с переизбытком информацииОбед без смартфона и все сообщения в одном мессенджере
Лайфхак
Руководитель — о том, как он справляется с переизбытком информации Обед без смартфона и все сообщения в одном мессенджере
Менеджмент
Как правильно мотивировать сотрудниковКогда сотрудники относятся к работе без энтузиазма, компания медленно, но верно движется к провалу. Как этого избежать, советует опытный руководитель Сергей Рыжиков
Менеджмент
Как правильно мотивировать сотрудников Когда сотрудники относятся к работе без энтузиазма, компания медленно, но верно движется к провалу. Как этого избежать, советует опытный руководитель Сергей Рыжиков
Менеджмент
Общая линейка: 3 ошибки при определении KPI для сотрудниковCооснователь «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков написал о том, как не стоит измерять эффективность сотрудников, если речь идёт о творческой работе.
Менеджмент
Общая линейка: 3 ошибки при определении KPI для сотрудников Cооснователь «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков написал о том, как не стоит измерять эффективность сотрудников, если речь идёт о творческой работе.
Менеджмент
Гонка на время: Как успеть выпустить продукт в срокСооснователь и гендиректор компании «1С-Битрикс» написал H&F о том, как создавать новые продукты, не срывая дедлайнов и не снижая качества.
Менеджмент
Гонка на время: Как успеть выпустить продукт в срок Сооснователь и гендиректор компании «1С-Битрикс» написал H&F о том, как создавать новые продукты, не срывая дедлайнов и не снижая качества.
Менеджмент
Костры амбиций: Чего стоит опасаться, когда дела идут в горуОснователь и гендиректор компании «1С-Битрикс» написал H&F о том, как выжить при переходе из малого бизнеса в средний.
Менеджмент