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Мало людей: Каких работников можно заменить программой
Истории
Мало людей: Каких работников можно заменить программойАдминистратор, HR-менеджер и другие профессии, которые активно осваивают роботы
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Мало людей: Каких работников можно заменить программой
Истории

Мало людей: Каких работников можно заменить программой Администратор, HR-менеджер и другие профессии, которые активно осваивают роботы

Руководитель — о том, как он справляется с переизбытком информации
Лайфхак
Руководитель — о том, как он справляется с переизбытком информацииОбед без смартфона и все сообщения в одном мессенджере
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Руководитель — о том, как он справляется с переизбытком информации
Лайфхак

Руководитель — о том, как он справляется с переизбытком информации Обед без смартфона и все сообщения в одном мессенджере

Как правильно мотивировать сотрудников
Менеджмент
Как правильно мотивировать сотрудниковКогда сотрудники относятся к работе без энтузиазма, компания медленно, но верно движется к провалу. Как этого избежать, советует опытный руководитель Сергей Рыжиков
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Как правильно мотивировать сотрудников
Менеджмент

Как правильно мотивировать сотрудников Когда сотрудники относятся к работе без энтузиазма, компания медленно, но верно движется к провалу. Как этого избежать, советует опытный руководитель Сергей Рыжиков

Общая линейка: 3 ошибки при определении KPI для сотрудников
Менеджмент
Общая линейка: 3 ошибки при определении KPI для сотрудниковCооснователь «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков написал о том, как не стоит измерять эффективность сотрудников, если речь идёт о творческой работе.
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Общая линейка: 3 ошибки при определении KPI для сотрудников
Менеджмент

Общая линейка: 3 ошибки при определении KPI для сотрудников Cооснователь «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков написал о том, как не стоит измерять эффективность сотрудников, если речь идёт о творческой работе.

Гонка на время: Как успеть выпустить продукт в срок
Менеджмент
Гонка на время: Как успеть выпустить продукт в срокСооснователь и гендиректор компании «1С-Битрикс» написал H&F о том, как создавать новые продукты, не срывая дедлайнов и не снижая качества.
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Гонка на время: Как успеть выпустить продукт в срок
Менеджмент

Гонка на время: Как успеть выпустить продукт в срок Сооснователь и гендиректор компании «1С-Битрикс» написал H&F о том, как создавать новые продукты, не срывая дедлайнов и не снижая качества.

Костры амбиций: Чего стоит опасаться, когда дела идут в гору
Менеджмент
Костры амбиций: Чего стоит опасаться, когда дела идут в горуОснователь и гендиректор компании «1С-Битрикс» написал H&F о том, как выжить при переходе из малого бизнеса в средний.
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Костры амбиций: Чего стоит опасаться, когда дела идут в гору
Менеджмент

Костры амбиций: Чего стоит опасаться, когда дела идут в гору Основатель и гендиректор компании «1С-Битрикс» написал H&F о том, как выжить при переходе из малого бизнеса в средний.