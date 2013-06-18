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Стикеры в Twitter, эволюция тамагочи и смартфон от Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Стикеры в Twitter, эволюция тамагочи и смартфон от Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Индустриализация космоса, утечка из Tumblr и MySpace и игры от ТНТ
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Индустриализация космоса, утечка из Tumblr и MySpace и игры от ТНТ Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Облако знаний
Вечный двигатель: Как выбрать движок для интернет-магазинаЧтобы заниматься онлайн-торговлей, необязательно создавать свой сайт с нуля. Можно воспользоваться одним из готовых решений.
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