FOOD ТЕНДЕНЦИИ 2009–2010

Понятие моды в кулинарии довольно спорное и условное, все зависит от направления кухни и от формата заведения. Но в целом можно сказать, что в 2009 году окончательно укрепилась мода на здоровые блюда, в которых продукты подвергаются наименьшей обработке и обладают традиционными вкусами. В московских ресторанах среди множества различных кулинарных направлений фьюжн и европейская кухни...