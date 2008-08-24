Кризис Жанра «Кафе прежде известное как кризис жанра» просто не влезает в название, а между тем, место популярно настолько, что днем стол выдадут вам не больше чем на пару часов, что для Москвы, вообще-то, неслыханно.
Кризис Жанра «Кафе прежде известное как кризис жанра» просто не влезает в название, а между тем, место популярно настолько, что днем стол выдадут вам не больше чем на пару часов, что для Москвы, вообще-то, неслыханно.
Дума Погода испортилась – хочется уюта. Самое время вспомнить о Думе, где на столе по-прежнему стоят солонка и перечница в форме головы депутата.
Дума Погода испортилась – хочется уюта. Самое время вспомнить о Думе, где на столе по-прежнему стоят солонка и перечница в форме головы депутата.
Sunrise cafe Беззаботная атмосфера – вот, что главное в Санрайзе. В пять утра сюда подъезжают компании из клубов, докуривать утренние кальяны. В девять тут романтические ужины. Днем расслабленные обеды.
Sunrise cafe Беззаботная атмосфера – вот, что главное в Санрайзе. В пять утра сюда подъезжают компании из клубов, докуривать утренние кальяны. В девять тут романтические ужины. Днем расслабленные обеды.
Кофемания на Большой Никитской Главный вопрос про основную веранду Кофемании – это мухлюют ли хостес с очередью, или все-таки нет. Про еду (вкусно), кофе (лучший) и место (как-то мы ждали веранды полтора часа, перед нами было 27 столов) все и так ясно.
Кофемания на Большой Никитской Главный вопрос про основную веранду Кофемании – это мухлюют ли хостес с очередью, или все-таки нет. Про еду (вкусно), кофе (лучший) и место (как-то мы ждали веранды полтора часа, перед нами было 27 столов) все и так ясно.
Аист Если бы там не было так откровенно дорого – там можно было бы жить. Более красивой крыши в Москве нет. Однако даже не все гости ресторана подозревают о ее существовании. Многие под словом «веранда» подразумевают столики при входе, которые тоже есть. Аист обычно закрыается до шести, но будем считать это за 24.
Аист Если бы там не было так откровенно дорого – там можно было бы жить. Более красивой крыши в Москве нет. Однако даже не все гости ресторана подозревают о ее существовании. Многие под словом «веранда» подразумевают столики при входе, которые тоже есть. Аист обычно закрыается до шести, но будем считать это за 24.
Япоша на Тверской В Япоше на Покровке веранда закрывается ровно в 23:00, и «продолжать банкет» нужно внутри. Зато там есть столики с подобием дивана. Как-то мы приехали часа в три ночи, рядом с нами сидели подруги: одна вязала, другая рисовала, а третья рассматривала путеводитель Афиши. Через час все соседние столы уже были заняты. Что говорить: комфортное место.