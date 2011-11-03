События недели: Halloween, Марк Квин и фестиваль корейского кино Дайджест городских событий на неделю: Volvo Fashion Week, выставка номинантов премии Кандинского и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Halloween, Марк Квин и фестиваль корейского кино Дайджест городских событий на неделю: Volvo Fashion Week, выставка номинантов премии Кандинского и ещё несколько событий из календаря The Village.
Выходные в городе: 12−14 октября Планы на выходные от The Village: балет на «Флаконе», книжный магазин в «ЗИЛе», премьера в «Современнике», а также Moscow Design Week, фестивальное кино и несколько вечеринок.
Выходные в городе: 12−14 октября Планы на выходные от The Village: балет на «Флаконе», книжный магазин в «ЗИЛе», премьера в «Современнике», а также Moscow Design Week, фестивальное кино и несколько вечеринок.
События недели: Фестиваль FORMA, шоу «Круг света» и концерт The Kooks Дайджест городских событий этой недели: выставка Ле Корбюзье, открытие Манежа и ещё пять мероприятий из календаря The Village.
События недели: Фестиваль FORMA, шоу «Круг света» и концерт The Kooks Дайджест городских событий этой недели: выставка Ле Корбюзье, открытие Манежа и ещё пять мероприятий из календаря The Village.
События недели: Книжный фестиваль, вечеринка Punk Yard и оскароносные документалисты Дайджест городских событий этой недели: книжный фестиваль в парке «Музеон», открытие сезона в МАММ, документальные хиты из США в «35 мм» и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.
События недели: Книжный фестиваль, вечеринка Punk Yard и оскароносные документалисты Дайджест городских событий этой недели: книжный фестиваль в парке «Музеон», открытие сезона в МАММ, документальные хиты из США в «35 мм» и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.
События недели: Ретрофестиваль, «Пикник Афиши» и концерт Red Hot Chili Peppers Дайджест городских событий этой недели: Кинофестиваль «Моя планета» в «35 мм», «Пикник Афиши», Red Hot Chili Peppers в «Лужниках» и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.
События недели: Ретрофестиваль, «Пикник Афиши» и концерт Red Hot Chili Peppers Дайджест городских событий этой недели: Кинофестиваль «Моя планета» в «35 мм», «Пикник Афиши», Red Hot Chili Peppers в «Лужниках» и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.
В кинотеатре «35 мм» пройдёт фестиваль японской анимации Reanifest С 3 по 6 ноября в рамках фестиваля Reanifest в Москве покажут десять японских анимационных фильмов на языке оригинала.