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Михаил Кецкало — об изобретениях, помогающих пациентам с COVID-19
Михаил Кецкало — об изобретениях, помогающих пациентам с COVID-19 «В Москве пик заболеваемости плавно сходит на нет, хотя реанимации все еще заполнены»
Михаил Кецкало — об изобретениях, помогающих пациентам с COVID-19

Михаил Кецкало — об изобретениях, помогающих пациентам с COVID-19
«В Москве пик заболеваемости плавно сходит на нет, хотя реанимации все еще заполнены»