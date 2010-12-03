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На «Киевской» открылось кафе «Хачапури» Второе кафе с грузинской кухней «Хачапури» открылось на этой неделе

На «Киевской» открылось кафе «Хачапури»
Второе кафе с грузинской кухней «Хачапури» открылось на этой неделе