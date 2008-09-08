Скидка 69 % у ZDDZ и новая коллекция Fred Perry x Raf Simons А также дополнительные скидки от 10 до 30 % у Opening Ceremony, Aizel и L’exception и Beauty Day в ДЛТ
Скидка 69 % у ZDDZ и новая коллекция Fred Perry x Raf Simons А также дополнительные скидки от 10 до 30 % у Opening Ceremony, Aizel и L’exception и Beauty Day в ДЛТ
18 мужских шарфов Редактор рубрики «Стиль» выбрала два десятка моделей для прохладных осенних дней
18 мужских шарфов Редактор рубрики «Стиль» выбрала два десятка моделей для прохладных осенних дней
Представитель журнала Interview Алексей Городнёв Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Представитель журнала Interview Алексей Городнёв Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид: Алексей Хазов, сотрудник Probka Family «The Village Петербург» продолжает рубрику «Внешний вид». Каждую неделю мы просим знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид: Алексей Хазов, сотрудник Probka Family «The Village Петербург» продолжает рубрику «Внешний вид». Каждую неделю мы просим знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Новое место: магазин мужской одежды Fott Магазин мужской одежды Fott открылся на этой неделе по новому адресу
Новое место: магазин мужской одежды Fott Магазин мужской одежды Fott открылся на этой неделе по новому адресу
Две столицы. Два магазина 25 сентября в Москве появится второй магазин hard-to-find одежды Magazin-Zing. Как и первый, открытый весной в Санкт-Петербурге, новый магазин предложит вниманию столичных жителей передовые имена и продукты в сфере дизайна одежды и обуви. Это вещи, о которых пишут основные fashion блоги, вещи, придуманные в эпицентрах дизайнерской культуры по всему миру от Нью-Йорка до Стокгольма...