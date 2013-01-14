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«Сын интернета»: Почему стоит смотреть кино об Аароне Шварце
Облако знаний
«Сын интернета»: Почему стоит смотреть кино об Аароне ШварцеВ прокат вышел фильм о гениальном программисте, создателе RSS и Reddit, который оставался верен своим принципам и поплатился за это. Редактор H&F рассказывает, о чём фильм заставляет задуматься.
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«Сын интернета»: Почему стоит смотреть кино об Аароне Шварце
Облако знаний

«Сын интернета»: Почему стоит смотреть кино об Аароне Шварце В прокат вышел фильм о гениальном программисте, создателе RSS и Reddit, который оставался верен своим принципам и поплатился за это. Редактор H&F рассказывает, о чём фильм заставляет задуматься.

Новости

The Guardian начала работать с платформой для анонимных сливов

Газета призывает информаторов пользоваться специальной анонимизирующей системой

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Новости

The Guardian начала работать с платформой для анонимных сливов Газета призывает информаторов пользоваться специальной анонимизирующей системой

Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса
Hopes & Fears
Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнесаH&F вспоминает главные события и действующих лиц 2013-го. Год выдался сложным, богатым на утраты, но место веселью всё же было.
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Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса
Hopes & Fears

Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса H&F вспоминает главные события и действующих лиц 2013-го. Год выдался сложным, богатым на утраты, но место веселью всё же было.

Новости

Создатель RSS и Reddit Аарон Шварц покончил с собой

Он был найден мёртвым в своей квартире

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Новости

Создатель RSS и Reddit Аарон Шварц покончил с собой Он был найден мёртвым в своей квартире