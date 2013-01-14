Облако знаний
«Сын интернета»: Почему стоит смотреть кино об Аароне ШварцеВ прокат вышел фильм о гениальном программисте, создателе RSS и Reddit, который оставался верен своим принципам и поплатился за это. Редактор H&F рассказывает, о чём фильм заставляет задуматься.
Облако знаний
«Сын интернета»: Почему стоит смотреть кино об Аароне Шварце В прокат вышел фильм о гениальном программисте, создателе RSS и Reddit, который оставался верен своим принципам и поплатился за это. Редактор H&F рассказывает, о чём фильм заставляет задуматься.
Новости
The Guardian начала работать с платформой для анонимных сливов
Газета призывает информаторов пользоваться специальной анонимизирующей системой
Новости
The Guardian начала работать с платформой для анонимных сливов Газета призывает информаторов пользоваться специальной анонимизирующей системой
Hopes & Fears
Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнесаH&F вспоминает главные события и действующих лиц 2013-го. Год выдался сложным, богатым на утраты, но место веселью всё же было.
Hopes & Fears
Цитаты 2013 года: Выдающиеся речи и мемы, повлиявшие на развитие бизнеса H&F вспоминает главные события и действующих лиц 2013-го. Год выдался сложным, богатым на утраты, но место веселью всё же было.
Новости