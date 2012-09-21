Интерьер недели
Офис недели (Москва): «Центр финансовых технологий»Офис «ЦФТ» по проекту ABD Architects с контрастными цветовыми решениями и другими нестандартными визуально-функциональными приёмами.
Интерьер недели
Офис недели (Москва): «Центр финансовых технологий» Офис «ЦФТ» по проекту ABD Architects с контрастными цветовыми решениями и другими нестандартными визуально-функциональными приёмами.
Квартира недели
Квартира недели (Москва)Небольшая двухкомнатная квартира с продуманным зонированием, присоединённым балконом и белой кирпичной кладкой на стенах.
Квартира недели