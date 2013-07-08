Новости
Издательство Ad Marginem запустило свое радио Там будут публиковать фрагменты выпущенных книг
Новости
Издательство Ad Marginem откроет свой фирменный магазин
Гостей открытия будут ждать подарки и скидки на книги
Новости
Издательство Ad Marginem откроет свой фирменный магазин Гостей открытия будут ждать подарки и скидки на книги
Что нового
Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитатьThe Village узнал, что покупать на non/fiction, на что похожа современная российская проза и кого из писателей давно пора считать живыми классиками
Что нового
Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать The Village узнал, что покупать на non/fiction, на что похожа современная российская проза и кого из писателей давно пора считать живыми классиками
Что творится
Александр Иванов и Сергей Шаргунов: Что творится в современной литературе?Острая дискуссия о книгах между основателем Ad Marginem и бытописателем новой России.
Что творится
Александр Иванов и Сергей Шаргунов: Что творится в современной литературе? Острая дискуссия о книгах между основателем Ad Marginem и бытописателем новой России.
Парк Горького
Парк Горького запустил книжную серию
Парк Горького запустил книжную серию от издательства Ad Marginem для бесплатного распространения среди посетителей.
Парк Горького