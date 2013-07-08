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Новости

Издательство Ad Marginem запустило свое радио

Там будут публиковать фрагменты выпущенных книг

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Новости

Издательство Ad Marginem запустило свое радио Там будут публиковать фрагменты выпущенных книг

Новости

Издательство Ad Marginem откроет свой фирменный магазин

Гостей открытия будут ждать подарки и скидки на книги

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Новости

Издательство Ad Marginem откроет свой фирменный магазин Гостей открытия будут ждать подарки и скидки на книги

Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать
Что нового
Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитатьThe Village узнал, что покупать на non/fiction, на что похожа современная российская проза и кого из писателей давно пора считать живыми классиками
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Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать
Что нового

Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать The Village узнал, что покупать на non/fiction, на что похожа современная российская проза и кого из писателей давно пора считать живыми классиками

Что творится
Александр Иванов и Сергей Шаргунов: Что творится в современной литературе?Острая дискуссия о книгах между основателем Ad Marginem и бытописателем новой России.
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Что творится

Александр Иванов и Сергей Шаргунов: Что творится в современной литературе? Острая дискуссия о книгах между основателем Ad Marginem и бытописателем новой России.

Парк Горького

Парк Горького запустил книжную серию

Парк Горького запустил книжную серию от издательства Ad Marginem для бесплатного распространения среди посетителей.

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Парк Горького

Парк Горького запустил книжную серию Парк Горького запустил книжную серию от издательства Ad Marginem для бесплатного распространения среди посетителей.