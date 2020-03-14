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«Аэроплан»: Минималистичная кофейня на Пятницкой

От создателей кондитерской Yumbaker

«Аэроплан»: Минималистичная кофейня на Пятницкой
От создателей кондитерской Yumbaker