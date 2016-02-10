«Уральские авиалинии» начнут летать в Европу из Жуковского
Сейчас регулярные рейсы по европейским направлениям выполняет преимущественно группа «Аэрофлот»
«Уральские авиалинии» начнут летать в Европу из Жуковского Сейчас регулярные рейсы по европейским направлениям выполняет преимущественно группа «Аэрофлот»
Georgian Airways разрешили снова летать в Москву
Минтранс снял ограничения после того, как Грузия согласовала рейсы «Уральских авиалиний»
Georgian Airways разрешили снова летать в Москву Минтранс снял ограничения после того, как Грузия согласовала рейсы «Уральских авиалиний»
Сколько пассажиров обслужил аэропорт Жуковский в первый год работы
Результат оказался почти в 12 раз меньше запланированного
Сколько пассажиров обслужил аэропорт Жуковский в первый год работы Результат оказался почти в 12 раз меньше запланированного
Открытие рейсов из Жуковского в Астану перенесли на месяц
Ранее их планировалось запустить 6 июня
Открытие рейсов из Жуковского в Астану перенесли на месяц Ранее их планировалось запустить 6 июня
Аэропорт Домодедово пожаловался в ФАС на аэропорт Жуковский
Жалоба касается регионального статуса Жуковского, дающего аэропорту преимущества
Аэропорт Домодедово пожаловался в ФАС на аэропорт Жуковский Жалоба касается регионального статуса Жуковского, дающего аэропорту преимущества
С 14 марта из аэропорта Жуковский начнут выполняться рейсы в Баку
Их открывает авиакомпания Pegas Fly
С 14 марта из аэропорта Жуковский начнут выполняться рейсы в Баку Их открывает авиакомпания Pegas Fly
Рейс из Жуковского в Таджикистан отменили из-за отсутствия согласований
В ависообщении между странами продолжается кризис
Рейс из Жуковского в Таджикистан отменили из-за отсутствия согласований В ависообщении между странами продолжается кризис
Из Жуковского можно будет летать в Казахстан По маршруту будут летать «Уральские авиалинии»
СМИ рассказали о возможном прекращении авиасообщения между Россией и Таджикистаном
Такое решение Минтранс может принять уже 8 ноября
СМИ рассказали о возможном прекращении авиасообщения между Россией и Таджикистаном Такое решение Минтранс может принять уже 8 ноября
Аэропорт Жуковский принял первый внутренний рейс Там приземлился самолет из Казани
Ural Airlines запустит пять новых маршрутов из аэропорта Жуковский (обновлено)
Среди направлений — Астана, Душанбе, Худжанд и Ош
Ural Airlines запустит пять новых маршрутов из аэропорта Жуковский (обновлено) Среди направлений — Астана, Душанбе, Худжанд и Ош
Аэропорт Жуковский принял первый рейс
В нем приземлился самолет авиакомпании «Белавиа» из Минска
Аэропорт Жуковский принял первый рейс В нем приземлился самолет авиакомпании «Белавиа» из Минска
Автобусы до аэропорта Жуковский начнут ходить с 12 сентября
Они будут отправляться от станции метро «Котельники»
Автобусы до аэропорта Жуковский начнут ходить с 12 сентября Они будут отправляться от станции метро «Котельники»
Российские авиакомпании получили разрешение на полёты из аэропорта Жуковский
Из нового аэропорта будут летать в 11 стран
Российские авиакомпании получили разрешение на полёты из аэропорта Жуковский Из нового аэропорта будут летать в 11 стран
Как выглядит новый московский аэропорт ЖуковскийThe Village побывал в недавно открывшемся четвёртом аэропорту Москвы и посмотрел, что он из себя представляет
Как выглядит новый московский аэропорт Жуковский The Village побывал в недавно открывшемся четвёртом аэропорту Москвы и посмотрел, что он из себя представляет
В Подмосковье открылся аэропорт Жуковский
Это четвёртый международный аэропорт московского авиаузла