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5 мест, где смотреть решающие матчи чемпионата мира в Петербурге
Шорт-лист
5 мест, где смотреть решающие матчи чемпионата мира в ПетербургеФанатский сектор в универмаге, классический паб, бар с живыми трансляциями, ресторан с грилем и дикоросами и тихий тапрум при пивоварне
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5 мест, где смотреть решающие матчи чемпионата мира в Петербурге
Шорт-лист

5 мест, где смотреть решающие матчи чемпионата мира в Петербурге Фанатский сектор в универмаге, классический паб, бар с живыми трансляциями, ресторан с грилем и дикоросами и тихий тапрум при пивоварне