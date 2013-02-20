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Есть вопрос: «Почему листовки у метро раздают негры?»
Есть вопрос
Есть вопрос: «Почему листовки у метро раздают негры?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
47
Есть вопрос: «Почему листовки у метро раздают негры?»
Есть вопрос

Есть вопрос: «Почему листовки у метро раздают негры?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.