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Есть вопрос
Есть вопрос: «Почему листовки у метро раздают негры?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
47
Есть вопрос
Есть вопрос: «Почему листовки у метро раздают негры?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
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