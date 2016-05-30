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«Лучше бы Малафеева увековечили»: Жители Петербурга — о мосте Ахмата Кадырова
«Лучше бы Малафеева увековечили»: Жители Петербурга — о мосте Ахмата Кадырова Топонимическая комиссия разрешила назвать новый мост в честь Ахмата Кадырова. Мы поговорили с экспертом и жителями района
«Лучше бы Малафеева увековечили»: Жители Петербурга — о мосте Ахмата Кадырова

«Лучше бы Малафеева увековечили»: Жители Петербурга — о мосте Ахмата Кадырова
Топонимическая комиссия разрешила назвать новый мост в честь Ахмата Кадырова. Мы поговорили с экспертом и жителями района