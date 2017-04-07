На Пушкинской площади и возле памятника Юрию Долгорукому задержаны не менее 37 человек
Во всем виноваты голуби
На Пушкинской площади и возле памятника Юрию Долгорукому задержаны не менее 37 человек Во всем виноваты голуби
Более 200 российских ученых потребовали прекратить дело о массовых беспорядках
Они опубликовали открытое письмо в газете «Троицкий вариант»
Более 200 российских ученых потребовали прекратить дело о массовых беспорядках Они опубликовали открытое письмо в газете «Троицкий вариант»
Как забор в Екатеринбурге превратился в акцию протеста И что происходит наутро
В Раменках начался митинг против точечной застройки
Об этом в твиттере сообщил Сергей Удальцов
В Раменках начался митинг против точечной застройки Об этом в твиттере сообщил Сергей Удальцов
«Калашников» поставит Росгвардии комплексы «Стена» для защиты от «агрессивной толпы»
После испытаний из системы убрали водометы из-за «излишнего травматизма»
«Калашников» поставит Росгвардии комплексы «Стена» для защиты от «агрессивной толпы» После испытаний из системы убрали водометы из-за «излишнего травматизма»
Михаил Светов: «Я не фанат демократии» О будущем протеста, Ходорковском и Либертарианской партии России
Запретить школьникам участвовать в протестах
Предложение уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова озвучила президенту
Запретить школьникам участвовать в протестах Предложение уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова озвучила президенту
Росгвардия будет жестко пресекать несогласованные акции во время выборов
Выборы президента России пройдут 18 марта
Росгвардия будет жестко пресекать несогласованные акции во время выборов Выборы президента России пройдут 18 марта
Российских туристов предупредили о забастовках в Греции
Акции протеста проведут работники общественного транспорта, морских портов, медицинских учреждений и авиадиспетчеры
Российских туристов предупредили о забастовках в Греции Акции протеста проведут работники общественного транспорта, морских портов, медицинских учреждений и авиадиспетчеры
Конкурс селфи на выборах, криптовалюта от Kodak и новый трейлер «Корпорации Алекса» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Вероятность новых акций протеста после выборов
Эксперты также предположили, какой будет политическая система России в 2021–2026 годах
Вероятность новых акций протеста после выборов Эксперты также предположили, какой будет политическая система России в 2021–2026 годах
Следствие назначило две дополнительные экспертизы по делу Богатова
Учителя математики обвиняют в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков
Следствие назначило две дополнительные экспертизы по делу Богатова Учителя математики обвиняют в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков
На митингах оппозиции по всей России задержали несколько сотен человек
Наиболее жестко полиция действовала в Санкт-Петербурге
На митингах оппозиции по всей России задержали несколько сотен человек Наиболее жестко полиция действовала в Санкт-Петербурге
Мосгорсуд оставил под домашним арестом несовершеннолетнего фигуранта «дела 12 июня»
Об этом The Village сообщили в правозащитном проекте «Открытая Россия»
Мосгорсуд оставил под домашним арестом несовершеннолетнего фигуранта «дела 12 июня» Об этом The Village сообщили в правозащитном проекте «Открытая Россия»
В Москве идут допросы несовершеннолетних участников акции протеста 26 марта
Всего допросили 50–60 человек
В Москве идут допросы несовершеннолетних участников акции протеста 26 марта Всего допросили 50–60 человек
Петербургская полиция признала желтую утку средством агитации
12 июня на Марсовом поле полицейские изъяли большую надувную утку
Петербургская полиция признала желтую утку средством агитации 12 июня на Марсовом поле полицейские изъяли большую надувную утку
Сколько несовершеннолетних задержали на митинге в Москве (обновлено)
В московской мэрии связывают участие подростков в акции с отсутствием у них «душевной надстройки»
Сколько несовершеннолетних задержали на митинге в Москве (обновлено) В московской мэрии связывают участие подростков в акции с отсутствием у них «душевной надстройки»
Организатора согласованного митинга на проспекте Сахарова арестовали на 10 суток
Суд признал директора ФБК виновным в неповиновении сотруднику полиции
Организатора согласованного митинга на проспекте Сахарова арестовали на 10 суток Суд признал директора ФБК виновным в неповиновении сотруднику полиции
В Москве прошло более 60 народных сходов за расширение программы реновации
Местные жители намерены добиваться включения их домов в список под снос акциями протеста