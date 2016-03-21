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Новости

В Москве создадут сеть оперативной акушерской медпомощи

Аналогичным образом планируется поступить с травмпунктами

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Новости

В Москве создадут сеть оперативной акушерской медпомощи Аналогичным образом планируется поступить с травмпунктами

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов
Что нового

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родовThe Village узнал, что нужно делать при резус-конфликте, почему опасно рожать дома и и стоит ли сохранять стволовые клетки

Что нового

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов The Village узнал, что нужно делать при резус-конфликте, почему опасно рожать дома и и стоит ли сохранять стволовые клетки

Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности?
Детский вопрос
Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности?В новой рубрике редакция The Village с помощью экспертов отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
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Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности?
Детский вопрос

Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности? В новой рубрике редакция The Village с помощью экспертов отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей