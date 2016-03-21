Новости
В Москве создадут сеть оперативной акушерской медпомощи
Аналогичным образом планируется поступить с травмпунктами
Новости
В Москве создадут сеть оперативной акушерской медпомощи Аналогичным образом планируется поступить с травмпунктами
Что нового
Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родовThe Village узнал, что нужно делать при резус-конфликте, почему опасно рожать дома и и стоит ли сохранять стволовые клетки
Что нового
Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов The Village узнал, что нужно делать при резус-конфликте, почему опасно рожать дома и и стоит ли сохранять стволовые клетки
Детский вопрос
Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности?В новой рубрике редакция The Village с помощью экспертов отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Детский вопрос