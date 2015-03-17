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В Сочи пройдет российский ресторанный фестиваль
Гостям фестиваля будет предложен дегустационный сет по фиксированной цене
В Сочи пройдет российский ресторанный фестиваль Гостям фестиваля будет предложен дегустационный сет по фиксированной цене
Тренды: Что мы пили в 2018 году и что нас ждет в следующем Бартендеры — о том, что было модно в уходящем году и что ждать от следующего
Тренды: Что мы пили в 2018 году и что нас ждет в следующем Бартендеры — о том, что было модно в уходящем году и что ждать от следующего
Бартендеры — о том, что мы будем пить в 2018 году Участники конкурса Diageo Reserve World Class — о последних барных трендах
Бартендеры — о том, что мы будем пить в 2018 году Участники конкурса Diageo Reserve World Class — о последних барных трендах
Игристый рис: Что такое саке и с чем его пьют Можно ли называть саке рисовым вином, почему оно бывает игристым и что им стоит запивать
Игристый рис: Что такое саке и с чем его пьют Можно ли называть саке рисовым вином, почему оно бывает игристым и что им стоит запивать
11 коктейлей на игристом к бою курантов Новогодние напитки для тех, кому хочется разнообразия
11 коктейлей на игристом к бою курантов Новогодние напитки для тех, кому хочется разнообразия
Три коктейля к началу осени от шеф-бартендера бара Public «Американо», вишневая настойка и жидкое золото
Три коктейля к началу осени от шеф-бартендера бара Public «Американо», вишневая настойка и жидкое золото
Что нужно знать о крафтовом пиве: Тенденции в пивных регионах мира The Village совместно с основателями школы «Солод и хмель» продолжает серию материалов для тех, кто хочет разбираться в крафтовом пиве
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Что нужно знать о крафтовом пиве: Пять столпов американского крафта The Village совместно с основателями школы «Солод и хмель» продолжает серию материалов для тех, кто хочет разбираться в крафтовом пиве
Что нужно знать о крафтовом пиве: Пять столпов американского крафта The Village совместно с основателями школы «Солод и хмель» продолжает серию материалов для тех, кто хочет разбираться в крафтовом пиве
Что нужно знать о крафтовом пиве: Европейские революционеры The Village совместно с основателями пивной школы «Солод и хмель» продолжает серию материалов для тех, кто хочет разбираться в крафтовом пиве