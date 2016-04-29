На улице Ломоносова открылся бар Gypsies & Jews
Классическое заведение с едой и бильярдом запустили трое петербургских бартендеров
На улице Ломоносова открылся бар Gypsies & Jews Классическое заведение с едой и бильярдом запустили трое петербургских бартендеров
На Конюшенной площади открылся Klub Sveta
Это новый двухэтажный бар с коктейлями и вечеринками
На Конюшенной площади открылся Klub Sveta Это новый двухэтажный бар с коктейлями и вечеринками
Burger & Crab на Пяти углах Перспективный с коммерческой точки зрения (но противоречивый — с гастрономической) проект на главной ресторанной улице Петербурга
Burger & Crab на Пяти углах Перспективный с коммерческой точки зрения (но противоречивый — с гастрономической) проект на главной ресторанной улице Петербурга
«Скотный двор» на Конногвардейском бульваре (Петербург) Многообещающий кафе-бар от команды пространства «Бездельники» в помещении конюшен Николаевского дворца
«Скотный двор» на Конногвардейском бульваре (Петербург)
Многообещающий кафе-бар от команды пространства «Бездельники» в помещении конюшен Николаевского дворца
На Конногвардейском бульваре открывается кафе-бар «Скотный двор»
Новым местом с полноценной кухней и вечеринками занимается команда пространства «Бездельники»
На Конногвардейском бульваре открывается кафе-бар «Скотный двор» Новым местом с полноценной кухней и вечеринками занимается команда пространства «Бездельники»
На улице Рубинштейна заработал гастробар Burger & Crab
Прообразом ресторана послужила лондонская сеть Burger & Lobster
На улице Рубинштейна заработал гастробар Burger & Crab Прообразом ресторана послужила лондонская сеть Burger & Lobster
На месте клуба Beatnik появятся «Бездельники»
Организаторы планируют, что новое место ждёт не меньший успех
На месте клуба Beatnik появятся «Бездельники»
Организаторы планируют, что новое место ждёт не меньший успех
На месте бара «Детка» заработает рюмочная «Рядом»
Здесь будет два алкогольных меню — бюджетное и подороже