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На улице Ломоносова открылся бар Gypsies & Jews

Классическое заведение с едой и бильярдом запустили трое петербургских бартендеров

На улице Ломоносова открылся бар Gypsies & Jews
Классическое заведение с едой и бильярдом запустили трое петербургских бартендеров

На Конюшенной площади открылся Klub Sveta

Это новый двухэтажный бар с коктейлями и вечеринками

На Конюшенной площади открылся Klub Sveta
Это новый двухэтажный бар с коктейлями и вечеринками

Burger & Crab на Пяти углах
Burger & Crab на Пяти углах Перспективный с коммерческой точки зрения (но противоречивый — с гастрономической) проект на главной ресторанной улице Петербурга
Burger & Crab на Пяти углах

Burger & Crab на Пяти углах
Перспективный с коммерческой точки зрения (но противоречивый — с гастрономической) проект на главной ресторанной улице Петербурга

«Скотный двор» на Конногвардейском бульваре (Петербург)
«Скотный двор» на Конногвардейском бульваре (Петербург) Многообещающий кафе-бар от команды пространства «Бездельники» в помещении конюшен Николаевского дворца
«Скотный двор» на Конногвардейском бульваре (Петербург)

«Скотный двор» на Конногвардейском бульваре (Петербург)
Многообещающий кафе-бар от команды пространства «Бездельники» в помещении конюшен Николаевского дворца

На Конногвардейском бульваре открывается кафе-бар «Скотный двор»

Новым местом с полноценной кухней и вечеринками занимается команда пространства «Бездельники»

На Конногвардейском бульваре открывается кафе-бар «Скотный двор»
Новым местом с полноценной кухней и вечеринками занимается команда пространства «Бездельники»

На улице Рубинштейна заработал гастробар Burger & Crab

Прообразом ресторана послужила лондонская сеть Burger & Lobster

На улице Рубинштейна заработал гастробар Burger & Crab
Прообразом ресторана послужила лондонская сеть Burger & Lobster

На месте клуба Beatnik появятся «Бездельники»

Организаторы планируют, что новое место ждёт не меньший успех

На месте клуба Beatnik появятся «Бездельники»
Организаторы планируют, что новое место ждёт не меньший успех

На месте бара «Детка» заработает рюмочная «Рядом»

Здесь будет два алкогольных меню — бюджетное и подороже

На месте бара «Детка» заработает рюмочная «Рядом»
Здесь будет два алкогольных меню — бюджетное и подороже